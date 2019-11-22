Любовь Успенская рассказала, как похудела на десять килограммов

По словам 65-летней артистки, она резко потеряла вес на нервной почве после того, как ее дочь попала в аварию. Успенская отметила, что из-за стресса у нее пропал аппетит.

"Я пережила жуткий год после аварии моей дочери. <…>Я никому не советую худеть таким путем — через переживания и нервы", — сказала она.

Кроме того, певица заметила, что оставаться в форме ей помогает отказ от спиртных напитков "даже по праздникам и на мероприятиях".

"На мне это сработало. Эффект колоссальный", — цитирует артистку издание.

Успенская также посоветовала не есть после семи вечера, так как, по ее словам, в это время пища плохо переваривается.

Она добавила, что никогда не страдала от ожирения. Однако, по словам певицы, в шоу-бизнесе нежелательна даже небольшая прибавка в весе.