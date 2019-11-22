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РИА Новости

Нетаньяху готов принять решение суда в расследовании дела против себя

20:23 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча В.Путина и Б.Нетаньяху в Сочи
Встреча В.Путина и Б.Нетаньяху в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, против которого будут выдвинуты обвинения в коррупции, заявил, что примет решение суда по своему делу.
Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия.
"Этот процесс завершится в суде, и мы примем его решение - в этом нет сомнений. Мы будем действовать по закону. А вот те, кто не действовал по закону в полиции и прокуратуре - их работа тоже будет проверена, и они ответят за то, что они устроили", - сказал Нетаньяху в видеообращении, которое он опубликовал на странице в соцсетях перед наступлением шабата.
В обращении Нетаньяху также поблагодарил своих сторонников за поддержку, которую они ему оказывают.
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Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!".
"Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
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