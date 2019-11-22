Нетаньяху готов принять решение суда в расследовании дела против себя

"Этот процесс завершится в суде, и мы примем его решение - в этом нет сомнений. Мы будем действовать по закону. А вот те, кто не действовал по закону в полиции и прокуратуре - их работа тоже будет проверена, и они ответят за то, что они устроили", - сказал Нетаньяху в видеообращении, которое он опубликовал на странице в соцсетях перед наступлением шабата.