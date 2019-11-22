Грузия разрешила поставки мясной продукции трем российским компаниям

"По результатам инспекции российских предприятий по производству продукции животного происхождения, проведенной специалистами ветеринарной службы Грузии в апреле 2019 года, три российские компании по производству мясной продукции (говядина, свинина, мясо птицы), расположенные в Брянской и Белгородской областях, получили право поставок своей продукции на территорию Грузии", - говорится в сообщении.