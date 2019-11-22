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РИА Новости

Грузия разрешила поставки мясной продукции трем российским компаниям

20:17 22.11.2019
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© Flickr / Isriya PaireepairitСочные куски говядины
Сочные куски говядины
© Flickr / Isriya Paireepairit
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Грузия разрешила поставки говядины, свинины и мяса птицы трем российским компаниям, сообщает Россельхознадзор.
"По результатам инспекции российских предприятий по производству продукции животного происхождения, проведенной специалистами ветеринарной службы Грузии в апреле 2019 года, три российские компании по производству мясной продукции (говядина, свинина, мясо птицы), расположенные в Брянской и Белгородской областях, получили право поставок своей продукции на территорию Грузии", - говорится в сообщении.
Как уведомила грузинская сторона, экспорт готовой мясной продукции с российских предприятий возможен без проведения дополнительных инспекций грузинской ветеринарной службой.
Отмечается, что российские предприятия по производству готовой мясной продукции, успешно прошедшие обследование на соответствие грузинским требованиям и включенные в реестр экспортеров, имеют право поставок продукции в Грузию.
Корова
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РоссельхознадзорРоссияГрузияВ мире
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