Парламент ЛНР назначил генпрокурора республики

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики назначили Сергея Горенко на должность генпрокурора республики, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"Постановлением Народного совета Луганской народной республики от 22 ноября 2019 № 254-НС на должность генерального прокурора Луганской народной республики назначен Горенко Сергей Сергеевич", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что ранее Горенко занимал должность исполняющего обязанности генпрокурора ЛНР.
"Новоназначенный генеральный прокурор ЛНР поблагодарил за оказанное доверие и принес присягу народу Луганской народной республики", - дополнили в пресс-службе ведомства.