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РИА Новости

Парламент ЛНР назначил генпрокурора республики

19:42 22.11.2019
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© пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРГенеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко
© пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики назначили Сергея Горенко на должность генпрокурора республики, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"Постановлением Народного совета Луганской народной республики от 22 ноября 2019 № 254-НС на должность генерального прокурора Луганской народной республики назначен Горенко Сергей Сергеевич", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что ранее Горенко занимал должность исполняющего обязанности генпрокурора ЛНР.
"Новоназначенный генеральный прокурор ЛНР поблагодарил за оказанное доверие и принес присягу народу Луганской народной республики", - дополнили в пресс-службе ведомства.
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