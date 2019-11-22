Более 2,5 тыс. жителей МО покинут аварийные дома до конца года

Свыше тысячи квартир расселят до конца года в рамках госпрограммы. Их общая площадь составляет более 24 тысяч квадратных метров. В итоге новые квартиры получат более 2,5 тысячи жителей Подмосковья. С таким заявлением выступил Константин Лапин, начальник управления программ ликвидации аварийного жилья министерства строительного комплекса Московской области.

Выполнение программ переселения граждан из аварийных домов внимательно контролируют все органы власти. Расселение ветхого жилья так же важно, как и другие национальные проекты. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

Он попросил усилить персональную ответственность исполнителей за выполнение планов-графиков проектов. Для владельцев квартир в аварийном жилье строят два дома в Дмитровском городском округе. Один из них возводят в микрорайоне Левобережье города Яхромы, а другой появится на улице Профессиональной в Дмитрове. Здание в Дмитрове планируется достроить до конца 2019 года, а в Яхрому можно будет перебраться в I квартале 2020-го.