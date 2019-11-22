В Москве за убийство супружеской пары четыре человека пойдут под суд

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи выяснили, что супружескую пару, чьи расчлененные тела нашли на берегу Москвы-реки в 2017 году, убили из-за квартиры и миллиона рублей, четверо обвиняемых в преступлении предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Следователи выяснили, что супружескую пару, чьи расчлененные тела нашли на берегу Москвы-реки в 2017 году, убили из-за квартиры и миллиона рублей, четверо обвиняемых в преступлении предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова

"Следствием установлено, что обвиняемые два мужчины и две женщины в июне 2017 года совершили убийство знакомой пожилой женщины, проживавшей в Московской области , похитив у нее денежные средства и имущество на сумму более 1,2 миллионов рублей", - сказала Иванова.

Супруга убитой женщины, по данным следствия, одна из обвиняемых отравила, подмешав яд в стакан с водой. Таким образом соучастники собирались завладеть его квартирой на юге Москвы, выяснил СК.

Расчлененные тела убитых позже нашли в полиэтиленовых пакетах и картонных коробках на южном берегу Москвы-реки.