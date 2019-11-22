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РИА Новости

В Москве за убийство супружеской пары четыре человека пойдут под суд

19:36 22.11.2019 (обновлено: 19:38 22.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи выяснили, что супружескую пару, чьи расчлененные тела нашли на берегу Москвы-реки в 2017 году, убили из-за квартиры и миллиона рублей, четверо обвиняемых в преступлении предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Следствием установлено, что обвиняемые два мужчины и две женщины в июне 2017 года совершили убийство знакомой пожилой женщины, проживавшей в Московской области, похитив у нее денежные средства и имущество на сумму более 1,2 миллионов рублей", - сказала Иванова.
Супруга убитой женщины, по данным следствия, одна из обвиняемых отравила, подмешав яд в стакан с водой. Таким образом соучастники собирались завладеть его квартирой на юге Москвы, выяснил СК.
Расчлененные тела убитых позже нашли в полиэтиленовых пакетах и картонных коробках на южном берегу Москвы-реки.
"В ходе расследования уголовного дела обвиняемые дали признательные показания... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваМосковская областьПроисшествия
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