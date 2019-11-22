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РИА Новости

Временного главу Чехова единогласно выбрал совет депутатов

19:35 22.11.2019 (обновлено: 19:40 22.11.2019)
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© Администрация городского округа ЧеховСовет депутатов городского округа Чехов
Совет депутатов городского округа Чехов
© Администрация городского округа Чехов
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В подмосковном Чехове назначили временно исполняющего обязанности главы городского округа. Этот пост заняла замглавы администрации муниципалитета Ольга Карпова, сообщил телеканал "360".
Совет депутатов выбрал Ольгу Карпову на должность временно исполняющего полномочия главы Чехова. До новых выборов главы городского округа она будет занимать этот пост. Пока неизвестно, когда именно пройдут выборы.
Уточняется, что бывшего главу Чехова Марину Кононову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновница написала заявление об отставке по собственному желанию.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьЧехов
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