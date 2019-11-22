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РИА Новости

В Дагестане рассказали о финансировании дорожного нацпроекта

19:33 22.11.2019
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала
© NewsTeam
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила направить в Дагестан свыше 1,5 миллиарда рублей на ремонт автодорог и улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Ширухана Гаджимурадова.
Министр доложил о ходе реализации проекта первому заместителю министра транспорта РФ Иннокентию Алафинову, находящемуся в Дагестане в рабочей поездке.
Замминистра познакомился с работами по реконструкции двухкилометровой улицы Примакова в Махачкале, которая должна помочь разгрузить основные транспортные артерии города – проспекты Гамидова и Шамиля, а также с ходом строительства участков дороги республиканского значения "Манас – Зеленоморск – Аэропорт" и местной трассы, ведущей к поселку Новый Хушет.
В этом году в рамках нацпроекта проводятся мероприятия по ремонту и организации дорожного движения на 110 объектах. Из них 107 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации (60 улиц и 47 объектов, связанных с организацией дорожного движения), две пригородные дороги в Махачкалинской агломерации и одна дорога регионального значения.
Махачкала
Вчера, 11:32Республика Дагестан
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Также на территории республики реализуется инициированный главой региона Владимиром Васильевым проект "Мой Дагестан – мои дороги"? в рамках которого республиканский бюджет выделил 771 миллион рублей на реконструкцию 179 объектов и 149 километров дорожного полотна, напомнили в пресс-службе.
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