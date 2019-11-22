В Дагестане рассказали о финансировании дорожного нацпроекта

МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила направить в Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила направить в Дагестан свыше 1,5 миллиарда рублей на ремонт автодорог и улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Ширухана Гаджимурадова.

Министр доложил о ходе реализации проекта первому заместителю министра транспорта РФ Иннокентию Алафинову, находящемуся в Дагестане в рабочей поездке.

Замминистра познакомился с работами по реконструкции двухкилометровой улицы Примакова в Махачкале, которая должна помочь разгрузить основные транспортные артерии города – проспекты Гамидова и Шамиля, а также с ходом строительства участков дороги республиканского значения "Манас – Зеленоморск – Аэропорт" и местной трассы, ведущей к поселку Новый Хушет.

В этом году в рамках нацпроекта проводятся мероприятия по ремонту и организации дорожного движения на 110 объектах. Из них 107 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации (60 улиц и 47 объектов, связанных с организацией дорожного движения), две пригородные дороги в Махачкалинской агломерации и одна дорога регионального значения.