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РИА Новости

На внешнем кольце МЦК временно приостановили движение

19:26 22.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМЦК
МЦК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки временно остановлено на Московском центральном кольце (МЦК), сообщается в Twitter столичного метрополитена.
"На МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в этом направлении.
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Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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