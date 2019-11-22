На внешнем кольце МЦК временно приостановили движение

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки временно остановлено на Московском центральном кольце (МЦК), сообщается в Twitter столичного метрополитена.
"На МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в этом направлении.
На #МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам. Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 ноября 2019 г.