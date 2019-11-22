Юмашев рассказал о записи новогоднего обращения Ельцина в 1999 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Борис Ельцин и Владимир Путин записывали новогодние обращения 2000 года непосредственно 31 декабря, съемочную группу держали взаперти до полуночи, рассказал советник президента РФ Валентин Юмашев , в 1997-1998 годах возглавлявший администрацию президента.

В ходе публичного интервью Владимиру Познеру в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге Юмашев рассказал, что за пару дней до нового 2000 года Ельцин традиционно записал в "Останкино" обращение с россиянам, но в конце съемки встал и объявил операторам, что съемка прошла плохо, в связи с чем её необходимо перенести на 31 декабря.

"Все приезжают 31 декабря в 7 утра. В этот момент о том, что будет происходить, знают буквально четыре человека: Волошин - глава администрации (президента РФ), будущий президент страны Путин, Ельцин, Татьяна Борисовна - дочка Ельцина, и я", - сказал он.

Юмашев уточнил, что 31 декабря Ельцин также сообщил об отставке своей супруге Наине, после чего сразу уехал на запись новогоднего обращения.

По словам Юмашева, съемочную группу, записывавшую обращение Ельцина, заперли в помещении, и, после того, как глава государства объявил об отставке, кассету с записью Юмашев вместе с Константином Эрнстом отвез в "Останкино", а операторов оставил взаперти до эфира в полночь.