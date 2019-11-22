Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T20:03+0300
https://ria.ru/20191122/1561491404.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154833/81/1548338184_0:159:2933:1809_1036x0_80_0_0_4ff7de53bb1aba6cdca0861440005b59.jpg
РИА Новости

Юмашев рассказал о записи новогоднего обращения Ельцина в 1999 году

19:19 22.11.2019 (обновлено: 20:03 22.11.2019)
955
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПрезидент России Борис Ельцин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам России
Президент России Борис Ельцин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам России
© РИА Новости / Дмитрий Донской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Борис Ельцин и Владимир Путин записывали новогодние обращения 2000 года непосредственно 31 декабря, съемочную группу держали взаперти до полуночи, рассказал советник президента РФ Валентин Юмашев, в 1997-1998 годах возглавлявший администрацию президента.
В ходе публичного интервью Владимиру Познеру в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге Юмашев рассказал, что за пару дней до нового 2000 года Ельцин традиционно записал в "Останкино" обращение с россиянам, но в конце съемки встал и объявил операторам, что съемка прошла плохо, в связи с чем её необходимо перенести на 31 декабря.
"Все приезжают 31 декабря в 7 утра. В этот момент о том, что будет происходить, знают буквально четыре человека: Волошин - глава администрации (президента РФ), будущий президент страны Путин, Ельцин, Татьяна Борисовна - дочка Ельцина, и я", - сказал он.
Юмашев уточнил, что 31 декабря Ельцин также сообщил об отставке своей супруге Наине, после чего сразу уехал на запись новогоднего обращения.
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
9 августа, 08:00
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
По словам Юмашева, съемочную группу, записывавшую обращение Ельцина, заперли в помещении, и, после того, как глава государства объявил об отставке, кассету с записью Юмашев вместе с Константином Эрнстом отвез в "Останкино", а операторов оставил взаперти до эфира в полночь.

У нас был очень жесткий тайминг по этому дню. Путин записал обращение, если не ошибаюсь, в 14-15 часов после своей встречи с силовиками, потом оно прошло в эфир.

Валентин Юмашев
Валентин Юмашев
советник президента России
14122410
Обсудить 3
"Ельцин-центр"Валентин ЮмашевБорис ЕльцинРоссияОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля, заявил Юмашев
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев счел понятие ветхого фельдшерско-акушерского пункта излишним
Сильвио Берлускони
Берлускони попал в больницу
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве за убийство супружеской пары четыре человека пойдут под суд
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Рязани раскрыли убийство бизнесмена, застреленного на обочине дороги
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Президент России Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Эво Моралес в Мехико
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев выступил против закрепления понятия "неполного рабочего дня"
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
Работники АМПП пройдут психиатрическое освидетельствование
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе прокуратура откроет "горячую линию" после ЧП с автомобилем
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния