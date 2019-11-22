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РИА Новости

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

19:18 22.11.2019 (обновлено: 04:03 23.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир РодионовВладимир Путин и Борис Ельцин
Владимир Путин и Борис Ельцин
© РИА Новости / Владимир Родионов
Владимир Путин и Борис Ельцин. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.

"Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения: нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР", — сказал Юмашев.

Он добавил, что для Ельцина был важен характер преемника, и в Путине он увидел человека со стержнем, который сможет принимать правильные решения и продолжать либеральные реформы.
Юмашев объяснил, что Ельцин подал в отставку за полгода до президентских выборов, "чтобы Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы".
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По его словам, Ельцин "выстрадал" решение о собственной отставке.
"Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день", — пояснил он.
Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента в период с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 года.
Ельцин возглавил Россию в 1991 году. Спустя пять лет его переизбрали на второй срок. Об отставке с поста президента он сообщил 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. Двадцать шестого марта 2000 года Путин выиграл президентские выборы в первом туре с 52,94 процента голосов, а официально он вступил в должность 7 мая того же года.
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"Ельцин-центр"Валентин ЮмашевВладимир ПознерВладимир ПутинБорис ЕльцинРоссияПолитика
Популярные комментарии
А можно больше никогда не слышать ни о Ельцине ни о Юмашеве?
22 ноября, 19:55
Von Stirliz
5921100243
28 лет ельцинизма. Сравниваем с СССР 1950 год. Развитие и достижения - земля и небо. И это без мировой войны. Ельцинизм - тупиковая ветвь эволюции. Все это понимают, даже Путин. Просто соглашение какое-то обязывающее с ельциным подписал.
22 ноября, 19:39
vvab6
46417411372
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