Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

"Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения: нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР", — сказал Юмашев.

Он добавил, что для Ельцина был важен характер преемника, и в Путине он увидел человека со стержнем, который сможет принимать правильные решения и продолжать либеральные реформы.

Юмашев объяснил, что Ельцин подал в отставку за полгода до президентских выборов, "чтобы Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы".

По его словам, Ельцин "выстрадал" решение о собственной отставке.

"Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день", — пояснил он.

Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента в период с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 года.