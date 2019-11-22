В Саратовской области школьник пропал после прогулки с друзьями

"Друзья поясняют, что они разошлись в 21.30 (20.30 мск) на пересечении улиц Калинина и Ленина, и Артур пошел в сторону дома… Кому что-либо известно о его нахождении, просим обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 02", - говорится в сообщении.