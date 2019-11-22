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РИА Новости

В Саратовской области школьник пропал после прогулки с друзьями

19:12 22.11.2019 (обновлено: 19:14 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который в четверг не вернулся домой после прогулки с друзьями, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.
Мать мальчика утром в пятницу по телефону сообщила в полицию, что в четверг в 18.30 (17.30 мск) ее 12-летний сын ушел гулять с друзьями и не вернулся.
"Друзья поясняют, что они разошлись в 21.30 (20.30 мск) на пересечении улиц Калинина и Ленина, и Артур пошел в сторону дома… Кому что-либо известно о его нахождении, просим обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 02", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенку на вид 12-13 лет, плотного телосложения, рост 130-135 сантиметров, под левым глазом у него есть родинки, на мальчике была черная куртка, белая шапка в черную полоску, черное трико с белой полосой по бокам, дутые черные сапоги.
Региональное управление СК РФ уточнило, что мальчик гулял вечером с двумя приятелями, после чего они разошлись по домам, но по пути школьник пропал. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Следователи допрашивают членов семьи мальчика, соседей, других жителей села.
Как уточняется на странице поискового отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте", волонтеры подключились к поискам мальчика, штаб отряда развернут в школе села Песчанка.
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