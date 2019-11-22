МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Информация о трех погибших в перестрелке в Сухуме оказалась ошибочной, одного человека удалось реанимировать, сообщило министерство внутренних дел Абхазии РИА Новости в пятницу.
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
"Медики ошиблись. Девушку врачи сохранили. Она в глубокой коме, перевезли в нейрохирургию ЦРБ. Вроде была остановка сердца, но реанимировали", - сказал представитель пресс-службы ведомства.