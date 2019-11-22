Москалькова совершит рабочий визит в Армению в конце ноября

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова примет участие в международной конференции к 15-летию Института защитника прав человека Республики Армения с 25 по 27 ноября, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"Двадцать пятого - двадцать седьмого ноября уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетит с рабочим визитом Ереван. В рамках визита российский омбудсмен выступит на Международной конференции по случаю 15-летия Института защитника прав человека Республики Армения", - говорится в сообщении.
При участии Москальковой состоится панельная дискуссия "Роль национальных правозащитных учреждений и проблемы, с которыми они сталкиваются в современном мире при защите и поощрении прав человека".
По данным пресс-службы, Россия и Армения эффективно взаимодействуют друг с другом в области правозащиты и входят в Евразийский альянс омбудсменов.