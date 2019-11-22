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РИА Новости

Отец Ассанжа опасается, что его сын умрет в американской тюрьме

18:59 22.11.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МУРМАНСК, 22 ноя – РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 80-летний Джон Шиптон опасается экстрадиции сына в Америку, где ему грозит огромный тюремный срок, и считает, что тот умрет в тюрьме, сообщает норвежское издание VG.
Отмечается, что австралиец Джон Шиптон отказывается покидать Европу до тех пор, пока его сын не окажется на свободе.
"Я смирился с тем, что Джулиан может умереть в тюрьме. И я говорю это не просто как отец. Это факт", - приводит издание слова отца Ассанжа, который находился на прошлой неделе в Берлине.
Издание отмечает, что Шиптон 9 лет хранил молчание и не комментировал обвинения, выдвинутые против его сына, однако теперь он решил заговорить. Причиной тому стала растущая обеспокоенность тем, что Ассанжа могут отправить в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Отец Ассанжа ездит по европейским странам в надежде найти политическую и гражданскую поддержку в деле сына. По словам Шиптона, его сын потерял в весе 50 килограммов и сейчас находится в тюремной больнице.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
19 ноября, 18:37Сказано в эфире
"Вопрос остается сложным". Секретарь СЖР о прекращении дела АссанжаШведская прокуратура закрыла дело против Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании. В эфире радио Sputnikсекретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный высказал мнение, что долгая история с основателем WikiLeaks еще не закончена.
"Я старый человек, и не могу перепрыгнуть тюремные стены, чтобы вытащить его. Но я буду делать все, что могу. Я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть на то, что происходит", - сказал Шиптон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
19 ноября, 18:32
Уголовное дело Джулиана Ассанжа
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Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжВеликобританияСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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