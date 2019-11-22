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РИА Новости

Прокуратура назвала причину ЧП с автомобилем в Пензе

18:57 22.11.2019
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
ПЕНЗА, 22 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Некачественная экспертиза теплосетей в Пензе привела к разрушению трубопровода и ЧП с падением автомобиля с двумя мужчинами в яму с кипятком, сообщила журналистам в пятницу старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, утром 19 ноября полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел порыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
Прокурорская проверка установила, что в 2018 году на основании договора с АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" (входит в структуру "Т Плюс") экспертная организация ООО "Кан" из Уфы провела экспертизу промышленной безопасности магистрального трубопровода теплосетей диаметром 500 миллиметров и выдала положительное заключение.
"Оказание экспертами экспертной организации ООО "Кан" услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ненадлежащего качества стало одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам", - сказала Артамонова.
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
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Она пояснила, что в ходе экспертизы специалисты не обнаружили критические утончения толщины стенки трубопровода, тогда как проведенная прокуратурой проверка выявила, что "толщина стенок трубы в месте порыва составляет от двух до четырех миллиметров, что не соответствует выводам экспертизы".
"Материалы прокурорской проверки в отношении экспертов, давших заключение о соответствии требованиям промышленной безопасности тепломагистрали, порыв которой привел к человеческим жертвам, направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - добавила старший помощник прокурора.
Ранее следствие сообщило, что участок поврежденной трубы изъяли и направят на экспертизу, а в структурах "Т Плюс" в Пензе и других регионах, а также в офисе экспертной организации проводились обыски и выемка документов. Следователи выяснили, что участок теплосетей в Пензе, где произошло ЧП, прокладывался 57 лет назад и, согласно заключению экспертов, мог эксплуатироваться до октября 2020 года.
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
21 ноября, 14:54
СК проводит обыски в структурах "Т Плюс" после ЧП с автомобилем в Пензе
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ТеплоснабжениеПензаРоссияПроисшествия
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