Прокуратура назвала причину ЧП с автомобилем в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 22 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Некачественная экспертиза теплосетей в Некачественная экспертиза теплосетей в Пензе привела к разрушению трубопровода и ЧП с падением автомобиля с двумя мужчинами в яму с кипятком, сообщила журналистам в пятницу старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, утром 19 ноября полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел порыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Прокурорская проверка установила, что в 2018 году на основании договора с АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" (входит в структуру "Т Плюс") экспертная организация ООО "Кан" из Уфы провела экспертизу промышленной безопасности магистрального трубопровода теплосетей диаметром 500 миллиметров и выдала положительное заключение.

"Оказание экспертами экспертной организации ООО "Кан" услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ненадлежащего качества стало одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам", - сказала Артамонова.

Она пояснила, что в ходе экспертизы специалисты не обнаружили критические утончения толщины стенки трубопровода, тогда как проведенная прокуратурой проверка выявила, что "толщина стенок трубы в месте порыва составляет от двух до четырех миллиметров, что не соответствует выводам экспертизы".

"Материалы прокурорской проверки в отношении экспертов, давших заключение о соответствии требованиям промышленной безопасности тепломагистрали, порыв которой привел к человеческим жертвам, направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - добавила старший помощник прокурора.