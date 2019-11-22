Миллер обсудил с главой OMV реализацию "Северного потока — 2"

Главы компаний встретились в пятницу в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

"Отдельной темой встречи стал ход реализации проекта "Северный поток — 2". Речь, кроме того, шла о перспективах сотрудничества в области СПГ в рамках подписанного в июне 2019 года меморандума о взаимопонимании", - сообщает "Газпром".

Стороны также отметили рост поставок российского газа в Австрию пятый год подряд. С начала года экспорт газа в Австрию, по предварительным данным, составил 12,7 миллиарда кубометров газа, что на 2,8% больше, чем за весь рекордный 2018 год, говорится в релизе.

OMV AG — главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа. В июне 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В 2018 году объем поставок в страну составил 12,313 миллиарда кубометров газа.