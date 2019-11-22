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РИА Новости

Миллер обсудил с главой OMV реализацию "Северного потока — 2"

18:55 22.11.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава австрийской OMV AG Райнер Зеле обсудили реализацию проекта "Северный поток — 2" и перспективы сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении "Газпрома".
Главы компаний встретились в пятницу в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.
"Отдельной темой встречи стал ход реализации проекта "Северный поток — 2". Речь, кроме того, шла о перспективах сотрудничества в области СПГ в рамках подписанного в июне 2019 года меморандума о взаимопонимании", - сообщает "Газпром".
Стороны также отметили рост поставок российского газа в Австрию пятый год подряд. С начала года экспорт газа в Австрию, по предварительным данным, составил 12,7 миллиарда кубометров газа, что на 2,8% больше, чем за весь рекордный 2018 год, говорится в релизе.
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OMV AG — главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа. В июне 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В 2018 году объем поставок в страну составил 12,313 миллиарда кубометров газа.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский "Газпром". Европейские партнеры - британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
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Северный поток — 2OMVАлексей МиллерГазпромАвстрияРоссияЭкономика
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