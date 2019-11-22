Авиация МЧС завершила работу по тушению пожаров в Абхазии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиация МЧС России, помогавшая абхазским спасателям тушить пожары в горах республики, завершила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Авиация МЧС России успешно завершила работу по тушению природных пожаров на территории Республики Абхазия. За время работы двумя воздушными судами МЧС России было сброшено более 1700 тонн воды на наиболее крупные очаги природных пожаров в труднодоступных горных районах республики", - рассказали в пресс-службе.
Ведомство добавило, что продолжает круглосуточно мониторить лесопожарную обстановку в Абхазии из космоса. На сегодняшний день термоточек не зафиксировано.
Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой местности в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. С 16 ноября местным спасателям помогал вертолет Ми-8 МЧС России. На следующий день в Абхазию вылетел самолет-амфибия Бе-200. Сильная задымленность мешала спасателям в тушении огня.
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