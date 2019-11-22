Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T18:49+0300
https://ria.ru/20191122/1561489860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_0:0:3022:1699_1036x0_80_0_0_1b9ea4eec5562d92c2745d2bbaca9d09.jpg
РИА Новости

Берлускони попал в больницу

18:49 22.11.2019
723
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 22 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе во время конгресса Европейской народной партии и попал в миланскую клинику с ушибом.
"Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей. Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе", - говорится в сообщении штаба Берлускони.
По информации местных СМИ, 83-летний политик получил травмы в давке с желающими сделать с ним селфи. Берлускони вернулся домой по окончании мероприятия на самолете, а в больнице был подвергнут различным проверкам.
В мае Берлускони был прооперирован в связи с кишечной непроходимостью. В той же миланской больнице в июне 2016 года Берлускони перенес операцию на сердце, что дало повод местным изданиям предположить, что политик вновь испытывает кардиологические проблемы.
Итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони. 2014 год
1 мая, 12:27
Берлускони перенес лапароскопию и будет выписан через несколько дней
2121212
Обсудить 0
Сильвио БерлускониИталияВ мире
Рекомендуем
Президент России Борис Ельцин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам России
Юмашев рассказал о записи новогоднего обращения Ельцина в 1999 году
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля, заявил Юмашев
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
Путин встретится с президентом Азербайджана 20 декабря
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Рязани раскрыли убийство бизнесмена, застреленного на обочине дороги
Итальянская полиция
Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Отец Ассанжа опасается, что его сын умрет в американской тюрьме
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Орденом Дружбы
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
Стокгольм
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Президент России Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве за убийство супружеской пары четыре человека пойдут под суд
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская рассказала, как похудела на десять килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния