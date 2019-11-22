В Рязани раскрыли убийство бизнесмена, застреленного на обочине дороги

Тело руководителя предприятия, занимавшегося пассажирскими перевозками, с огнестрельными ранениями в голову и туловище было обнаружено в его автомобиле утром 26 сентября 2019 года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка. По предварительным данным следствия, двое подозреваемых остановили бизнесмена, попросив его помочь с автомобилем, который якобы поломался, после чего расстреляли.