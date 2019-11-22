В Рязани раскрыли убийство бизнесмена, застреленного на обочине дороги

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пять человек задержаны по подозрению в убийстве предпринимателя, которого неизвестные расстреляли на обочине дороги в сентябре 2019 года, сообщает в пятницу Следственный комитет (СК) России.
Тело руководителя предприятия, занимавшегося пассажирскими перевозками, с огнестрельными ранениями в голову и туловище было обнаружено в его автомобиле утром 26 сентября 2019 года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка. По предварительным данным следствия, двое подозреваемых остановили бизнесмена, попросив его помочь с автомобилем, который якобы поломался, после чего расстреляли.
"В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования и проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению убийства предпринимателя пятерых граждан, двое из которых исполнители – жители Ставропольского края, временно проживающие в Московской области, двое пособников и заказчик – жители Московской области и Рязани", - говорится в сообщении СК.
Следствие предварительно установлено, что убийство было организовано и совершено за крупное денежное вознаграждение из-за профессиональной деятельности погибшего.
СК сообщает, что подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.