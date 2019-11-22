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РИА Новости

В ООН сообщили о значительном снижении числа авиаударов в Йемене

18:43 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия авиаударов ВВС коалиции по Йемену
Последствия авиаударов ВВС коалиции по Йемену
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ООН, 22 ноя – РИА Новости. Число авиаударов на территории Йемена снизилось на 80% по сравнению с показателями две недели назад, заявил на заседании Совбеза спецпосланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
"За последние две недели интенсивность боевых действий значительно снизилась. По сообщениям, было почти на 80% меньше авиаударов, нежели за две недели до этого. И я осознаю, что это короткий период", - сказал Гриффитс.
В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В декабре прошлого года двум сторонам конфликта удалось заключить мирное соглашение в Стокгольме, но почти за год его существования ни один из его пунктов не был до конца выполнен.
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