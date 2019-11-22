Медведев призвал расширить поддержку добровольных пожарных дружин

ГОРКИ, 22 ноя - РИА Новости. Программу поддержки добровольных пожарных дружин по линии МЧС нужно расширять, дооснащать сами дружины, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с представителями региональных отделений "Единой России" Медведеву было озвучено предложение оснастить добровольные пожарные дружины необходимым оборудованием и "взять их под крыло МЧС"
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"На самом деле это уже под крылом МЧС... Теперь МЧС должно помогать добровольным пожарным формированиям. Если я не ошибаюсь, то в прошлом году в районе 300 миллионов рублей было направлено именно на дооснащение добровольных пожарных отрядов различными средствами пожарной защиты. Я думаю просто, что нам эту программу нужно расширять... Нам нужно добровольные формирования и дооснащать, и поддерживать и материально, и, естественно, морально поддерживать людей, которые этим занимаются", - сказал Медведев.