США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

Как поясняют в ведомстве, санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.