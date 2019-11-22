ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
Как поясняют в ведомстве, санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в сеть. Проблемы же с интернетом начали ощущаться на следующий день 16 ноября.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны. В четверг интернет в стране начали восстанавливать, связь появилась в ряде провинций. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением.
США традиционно поддержали протестующих и потребовали от властей Ирана немедленно восстановить работу интернета в стране.
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