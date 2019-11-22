Пособия для работающих матерей детей-инвалидов могут сохранить

ГОРКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал поручить министерству труда проработать возможность сохранения компенсаций и дотаций для родителей детей-инвалидов, желающих выйти на работу.

"Я дам поручение министерству труда и социального развития, чтобы они подумали о том, можно ли здесь совместить и ту и другую цель (сохранение пособия и работу)", - сказал Медведев на встрече с активом "Единой России".

По его словам, выход на работу матери ребенка с особенностями развития и сохранение пособия, которое она получала на него, пока ухаживала за ним дома, пока противоречит действующему законодательству.