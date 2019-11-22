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РИА Новости

Пособия для работающих матерей детей-инвалидов могут сохранить

18:32 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ГОРКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал поручить министерству труда проработать возможность сохранения компенсаций и дотаций для родителей детей-инвалидов, желающих выйти на работу.
"Я дам поручение министерству труда и социального развития, чтобы они подумали о том, можно ли здесь совместить и ту и другую цель (сохранение пособия и работу)", - сказал Медведев на встрече с активом "Единой России".
По его словам, выход на работу матери ребенка с особенностями развития и сохранение пособия, которое она получала на него, пока ухаживала за ним дома, пока противоречит действующему законодательству.
"Смысл пособия был в том, чтобы полностью освободить какого-то из членов семьи, чтобы ухаживать за ребенком, у которого есть проблемы. И в этом цель проблемы... Но это пособие, оно небольшое, оно какие-то элементарные вещи закрывает, но не более того", - добавил премьер.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
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