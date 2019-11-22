Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели при помощи электрореза освободили застрявшую в пороге металлической двери лапу 12-летней собаки на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Лапа беспородного пса Кекса застряла в пороге двери, когда он радостно выбежал встречать своих хозяев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники старшего смены аварийно-спасательного отряда №5 Андрея Макарова обрезали электрорезом часть порога, чтобы освободить лапу собаки. При этом спасатели охлаждали водой горячий порог и загораживали пса от летящих искр специальной пластиной.
"Важно отметить, что Кексу 12 лет и он сердечник", - подчеркнул представитель ведомства, добавив, что инцидент произошел по адресу: улица 9-я Парковая, дом 50.