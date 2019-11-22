Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса

Пес по кличке Кекс, лапа которого застряла в пороге двери

© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы Пес по кличке Кекс, лапа которого застряла в пороге двери

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели при помощи электрореза освободили застрявшую в пороге металлической двери лапу 12-летней собаки на востоке Спасатели при помощи электрореза освободили застрявшую в пороге металлической двери лапу 12-летней собаки на востоке Москвы , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Лапа беспородного пса Кекса застряла в пороге двери, когда он радостно выбежал встречать своих хозяев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники старшего смены аварийно-спасательного отряда №5 Андрея Макарова обрезали электрорезом часть порога, чтобы освободить лапу собаки. При этом спасатели охлаждали водой горячий порог и загораживали пса от летящих искр специальной пластиной.