Посол России в Британии Келин приступил к исполнению обязанностей

ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к исполнению обязанностей, сообщило российское посольство.
"Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Сегодня, 22 ноября, он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства был советник-посланник Иван Володин. Яковенко был назначен послом РФ в Британии в 2011 году.
5 ноября, 17:26Биография Андрея Келина