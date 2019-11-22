Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T18:30+0300
https://ria.ru/20191122/1561488759.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151016/13/1510161310_0:164:1200:839_1036x0_80_0_0_2544a79d343041119e720921a859aced.jpg
РИА Новости

Посол России в Британии Келин приступил к исполнению обязанностей

18:30 22.11.2019
173
© Фото : МИД РФДиректор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к исполнению обязанностей, сообщило российское посольство.
"Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Сегодня, 22 ноября, он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства был советник-посланник Иван Володин. Яковенко был назначен послом РФ в Британии в 2011 году.
Андрей Келин
5 ноября, 17:26
Биография Андрея Келина
200101
Обсудить 0
Андрей КелинПосольство России в ВеликобританииВеликобританияЛондонРоссияАлександр ЯковенкоВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Стокгольм
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Буэнос-Айрес
Аргентина отзывает 17 "политических" послов
Пес по кличке Кекс, лапа которого застряла в пороге двери
Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы безопасности 28 ноября в Бишкеке
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Отец Ассанжа опасается, что его сын умрет в американской тюрьме
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве, на котором принимается бюджет на 2020 год
Партия Бойко сообщила о возбуждении дела о слежке за ее депутатами
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Экс-агент ЦРУ получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
Российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый
Отряд боевых кораблей Балтфлота направляется в Индию для участия в учениях
Последствия авиаударов ВВС коалиции по Йемену
В ООН сообщили о значительном снижении числа авиаударов в Йемене
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Орденом Дружбы
Сильвио Берлускони
Берлускони попал в больницу
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
Путин встретится с президентом Азербайджана 20 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния