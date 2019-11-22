Посол России в Британии Келин приступил к исполнению обязанностей

"Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Сегодня, 22 ноября, он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении дипмиссии.