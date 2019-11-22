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РИА Новости

Эксперты: искажение истории ведет к росту неонацистских настроений

18:30 22.11.2019
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© Российское военно-историческое обществоЭксперты: искажение истории ведет к росту неонацистских настроений
Эксперты: искажение истории ведет к росту неонацистских настроений
© Российское военно-историческое общество
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главная опасность искажения исторических фактов в том, что это провоцирует рост неонацистских настроений в обществе. Такое мнение высказали российские и польские историки, которые приняли участие в круглом столе Российского военно-исторического общества, посвященном освободительной роли Красной армии в Европе в 1944–1945 годах.
Институт национальной памяти в Польше не так давно запустил кампанию, цель которой – опровергнуть хорошо известную информацию о том, что Краков (древняя польская столица) обязан Красной армии и своим освобождением, и спасением от варварского разрушения, которое ему уготовили гитлеровцы. По мнению историков, подобной информационной войне со стороны некоторых стран необходимо противопоставлять архивные документы и факты.
"Сегодня в отношении России и ее освободительной миссии развернута полномасштабная война. Она ведется не только в СМИ. В учебниках, которые издаются в ряде восточноевропейских стран, искажается информация, переписываются итоги войны. Все это недопустимо, и все это ставит под сомнение весь наш существующий век, вызывает рост неонацистских настроений", – сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Он также отметил, что сегодня в Польше практически на законодательном уровне принимаются решения о сносе 230 памятников благодарности Красной армии за освобождение Кракова, который был заминирован немецкими нацистами и подготовлен к тотальному уничтожению.
Ежи Тыц, польский историк, председатель содружества "Курск", занимающегося восстановлением кладбищ и памятников советским солдатам на территории Польши, отметил, что, по распространяемой сегодня версии, действия советских саперов – это лицемерная коммунистическая пропаганда. Все это попытки переписать историю, создать новых героев. При этом Институт национальной памяти Польши, который занимается распространением этой версии, отказался принять участие в конференции и выступить в свою защиту.
"Когда история меняется со сменой власти, это недопустимо. Сегодня мы должны определить объем фальсификации истории. А также мы должны собрать архивные материалы, подтверждающие действия советских саперов в спасении Кракова и действия командующего советским войском, направленные на минимизацию разрушения города", – сказал Ежи Тыц.
По мнению же некоторых историков, если бы рассекреченные не так давно архивные документы, которые подтверждают роль Красной армии в освобождении Восточной Европы от фашисткой оккупации, были доступны гораздо раньше, а не 70 лет спустя, России удалось бы избежать подобных нападок со стороны некоторых стран Европы и занять не вынужденную оборонительную позицию, как сейчас, а наступательную.
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80 лет с начала Второй мировой войныЕжи ТыцРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
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