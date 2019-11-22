ГОРКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил против закрепления понятия "неполного рабочего дня" в Трудовом кодексе, так как это предложение может "бить по интересам молодых работающих мам".
Он отметил, что понятие "неполного рабочего дня" есть в законодательстве, но оно трактуется по-разному в зависимости от формы трудовых отношений, от трудового договора, который тот или иной человек заключает, и эти толкования даются в решениях судов.
"Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит это полный рабочий день", - сказал Медведев, комментируя предложение одного из членов "Единой России" о закреплении понятия "неполный рабочий день" для сохранения соцвыплат работающих матерей с маленькими детьми.
По его словам, в этом вопросе "должна быть гибкость".