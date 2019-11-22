Медведев выступил против закрепления понятия "неполного рабочего дня"

"Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит это полный рабочий день", - сказал Медведев, комментируя предложение одного из членов "Единой России" о закреплении понятия "неполный рабочий день" для сохранения соцвыплат работающих матерей с маленькими детьми.