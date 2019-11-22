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РИА Новости

Минкультуры предложило механизм регулирования показов в кинотеатрах

18:22 22.11.2019
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило поправки к закону о господдержке кинематографии, согласно которым вводится норма, регулирующая показы российских и зарубежных фильмов в кинотеатрах, говорится в проекте закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в тексте законопроекта.
В случае если кинотеатр имеет всего один кинозал, законопроектом предлагается установить, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение недели, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов за неделю.
"Следует отметить, что в многозальных цифровых кинотеатрах в среднем проходят 26-27 сеансов в день. В среднем, в однозальных цифровых кинотеатрах проходят 4-5 сеансов в день", - отмечают разработчики проекта.
Также сообщается, что цель данного проекта – создать благоприятные условия для доступа зрителей к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах картин.
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