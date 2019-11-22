Минкультуры предложило механизм регулирования показов в кинотеатрах

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило поправки к закону о господдержке кинематографии, согласно которым вводится норма, регулирующая показы российских и зарубежных фильмов в кинотеатрах, говорится в проекте закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в тексте законопроекта.

В случае если кинотеатр имеет всего один кинозал, законопроектом предлагается установить, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение недели, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов за неделю.

"Следует отметить, что в многозальных цифровых кинотеатрах в среднем проходят 26-27 сеансов в день. В среднем, в однозальных цифровых кинотеатрах проходят 4-5 сеансов в день", - отмечают разработчики проекта.