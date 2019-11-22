Медведев прокомментировал запрет участия госслужащих в управлении НКО

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти своим запретом лицам, замещающим госдолжности, участвовать в управлении НКО "немного перегнули палку", заявил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мне кажется, немножко во всяком случае, но мы здесь перегнули палку с этими запретами, я и на уровне правительства обсуждал целый ряд вопросов, связанных с участием лиц, замещающих государственные должности и государственных гражданских служащих, в коллегиальных органах управления некоммерческими организациями. Каждый раз по такому случаю приходится принимать какие-то сложные решения", - сказал Медведев на встрече с активом местных и первичных отделений "Единой России".
Премьер отметил, что нужно будет выйти с такой инициативой.
"И сейчас, насколько я помню, даже в производстве нашей законотворческой деятельности в Государственный думе подобный законопроект находится ",- сказал глава правительства.
27 декабря 2018, 13:14Путин призвал помочь госслужащим учить бюджетников взаимодействию с НКО