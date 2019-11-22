Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T18:34+0300
https://ria.ru/20191122/1561488335.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156148/86/1561488691_0:262:3107:2010_1036x0_80_0_0_a2b3cae164f736fb80440fe1de5e97d8.jpg
РИА Новости

Медведев прокомментировал запрет участия госслужащих в управлении НКО

18:20 22.11.2019 (обновлено: 18:34 22.11.2019)
234
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России". 22 ноября 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России. 22 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России". 22 ноября 2019
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти своим запретом лицам, замещающим госдолжности, участвовать в управлении НКО "немного перегнули палку", заявил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мне кажется, немножко во всяком случае, но мы здесь перегнули палку с этими запретами, я и на уровне правительства обсуждал целый ряд вопросов, связанных с участием лиц, замещающих государственные должности и государственных гражданских служащих, в коллегиальных органах управления некоммерческими организациями. Каждый раз по такому случаю приходится принимать какие-то сложные решения", - сказал Медведев на встрече с активом местных и первичных отделений "Единой России".
Премьер отметил, что нужно будет выйти с такой инициативой.
"И сейчас, насколько я помню, даже в производстве нашей законотворческой деятельности в Государственный думе подобный законопроект находится ",- сказал глава правительства.
Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов. 26 декабря 2018
27 декабря 2018, 13:14
Путин призвал помочь госслужащим учить бюджетников взаимодействию с НКО
401018
Обсудить 0
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Украинцы поверили в свой геноцид
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
Новейший электромотоцикл концерна Калашников
"Ростех" раскрыл характеристики нового электромотоцикла "Калашникова"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния