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РИА Наука
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РИА Новости

Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда

18:14 22.11.2019
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© Fotolia / peresanzМетеор на фоне Млечного пути
Метеор на фоне Млечного пути
© Fotolia / peresanz
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили в метеорите Acfer 094 частицы первичной пыли протопланетного диска, из которой позднее образовались все планеты Солнечной системы. Предполагается, что поры в этих частицах были ранее заполнены льдом. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceAdvances.
Считается, что метеориты подгруппы углистых хондритов — это фрагменты астероидов из внутренней части Солнечной системы, сложенных первичным веществом протопланетного диска.
Японские ученые под руководством Мегуми Мацумото (Megumi Matsumoto) из Киотского университета при поддержке их коллег из Китая и Великобритании провели детальное изучение углистого хондрита Acfer 094, которое выявило неизвестные до этого детали ранней эволюции протопланетного вещества.
С помощью метода синхротронной рентгеновской компьютерной нанотомографии исследователи обнаружили в матрице — основной массе метеорита Acfer 094, представленной силикатным стеклом — пористые агрегаты, сложенные аморфными и кристаллическими силикатами, сульфидами железа и никеля с примесью органического вещества.
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Ученые считают, что поры в этих агрегатах ранее заполнял лед, а сами они являются запечатанными в метеоритной матрице гранулами первичной ледяной протопланетной пыли, которая формировалась путем спекания твердых и ледяных частиц. Во время путешествия родительского тела астероида, фрагментом которого является метеорит Acfer 094, лед растаял и на его месте появились поры.
Результаты исследования дают новое представление о том, как формировались первые твердые тела в ранней Солнечной системе, и как выглядел исходный материал, из которого затем образовались планеты.
Авторы описывают историю метеорита таким образом. Агрегаты, подобные найденным в матрице Acfer 094, уплотнялись, пока не образовалось родительское тело астероида, которое росло за счет все новых гранул протопланетной пыли по мере того, как оно перемещалось из внешней зоны Солнечной системы во внутреннюю. После того, как астероид пересек так называемую снеговую линию воды, после которой температура становится выше точки плавления льда, лед во внешней части астероида начал плавиться, и на его месте образовались поры.
Метеорит Acfer 094 — это фрагмент именно внешней оболочки астероида. В момент его отделения от родительского тела ядро астероида, скорее всего, было сложено твердым льдом.
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