Дима Билан проиграл первокласснику на интеллектуальном шоу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Дима Билан проиграл первокласснику Мирону на интеллектуальном YouTube-шоу блогера Иды Галич "1-11", в котором звезды соревнуются с учениками младших и старших классов, отвечая на вопросы школьной программы.

Музыкант не справился с заданием, в котором надо было указать, внутри каких из трех геометрических фигур находится звездочка.

"Первоклассник раскатал Диму Билана", — объявила результаты первого этапа ведущая.