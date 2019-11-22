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РИА Новости

Дима Билан проиграл первокласснику на интеллектуальном шоу

18:13 22.11.2019 (обновлено: 18:43 22.11.2019)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Дима Билан проиграл первокласснику Мирону на интеллектуальном YouTube-шоу блогера Иды Галич "1-11", в котором звезды соревнуются с учениками младших и старших классов, отвечая на вопросы школьной программы.
Музыкант не справился с заданием, в котором надо было указать, внутри каких из трех геометрических фигур находится звездочка.

"Первоклассник раскатал Диму Билана", — объявила результаты первого этапа ведущая.

По итогам 11 раундов школьники одержали победу над популярным исполнителем с результатом 5:6, несмотря на то, что на последний вопрос, касающийся литературы, Билан ответил правильно.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесДима Билан (Виктор Белан)
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