Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников

"Надо это обсудить. Во всяком случае, я исхожу вот из чего: во первых, такие решения в принципе должны, если говорить о регионах, принимать сами регионы... Я знаю совершенно вопиющие проблемы, когда, допустим, руководитель медицинской организации, который откровенно говоря мало чем отличается от обычных врачей, получает зарплату в пять раз, в восемь раз - наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте, наверное, подумаем все-таки", - сказал Медведев в пятницу во время встречи с активом партии в ответ на предложение на федеральном уровне законодательно закрепить разницу зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций, сократив ее минимум в два раза.