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РИА Новости

Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников

18:13 22.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос сокращения разницы в зарплатах руководства и рядовых сотрудников бюджетных учреждений нужно обсуждать, "уравниловки" здесь быть не должно, данный вопрос мог бы решаться на уровне регионов, считает премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Надо это обсудить. Во всяком случае, я исхожу вот из чего: во первых, такие решения в принципе должны, если говорить о регионах, принимать сами регионы... Я знаю совершенно вопиющие проблемы, когда, допустим, руководитель медицинской организации, который откровенно говоря мало чем отличается от обычных врачей, получает зарплату в пять раз, в восемь раз - наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте, наверное, подумаем все-таки", - сказал Медведев в пятницу во время встречи с активом партии в ответ на предложение на федеральном уровне законодательно закрепить разницу зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций, сократив ее минимум в два раза.
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Он напомнил, что раньше никакой кратности не было, и подчас разница в зарплатах обычных служащих и руководителей бюджетной организации могла становиться просто "вопиющей", отличаясь в десятки раз.
"Этого быть не должно, и этого сейчас нет. Мы это "схлопнули". Чтобы ее еще сделать уже - надо, если честно, подумать", - добавил глава правительства, отметив, что не все руководители согласятся с таким предложением .
"Тему я услышал. Мы это сделали, критерии мы подравняли, но если коллеги считают, что все-таки не до конца еще справедливо, можем еще этим позаниматься", - сказал Медведев, заметив, что "впадать в уравнительные тенденции" ему бы не хотелось.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
Популярные комментарии
есть предложение законодательно установить разницу в два раза между средней зарплатой по России и зарплатой депутатов и министров. У наших министров появился бы реальный стимул для повышения доходов населения.
22 ноября, 18:52
maslopup
1920000
А как на счет разницы между зарплатами между зарплатой депутатов госдумы (347000 р.) и официальной средней зарплатой по России (43400 р.) Это справедливо???
22 ноября, 18:42
maslopup
1610200
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