Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости создавать условия для государственно-частного партнерства в сфере обновления детских оздоровительных учреждений, соединять усилия федерального центра и регионов.
В ходе общения с активом "Единой России" премьер отметил, что необходимо создать некую рамку для эффективного государственно-частного партнерства по приведению в порядок детских учреждений для летнего отдыха.
"Это нужно делать именно на региональном уровне, но с подключением различных ресурсов", - сказал Медведев, отметив, что усилия должен прилагать и федеральный центр.