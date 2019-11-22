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РИА Новости

Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений

18:07 22.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости создавать условия для государственно-частного партнерства в сфере обновления детских оздоровительных учреждений, соединять усилия федерального центра и регионов.
В ходе общения с активом "Единой России" премьер отметил, что необходимо создать некую рамку для эффективного государственно-частного партнерства по приведению в порядок детских учреждений для летнего отдыха.
"Это нужно делать именно на региональном уровне, но с подключением различных ресурсов", - сказал Медведев, отметив, что усилия должен прилагать и федеральный центр.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияМоскваОбщество
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