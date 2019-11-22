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РИА Новости

Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям

18:05 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, вручил награды московским многодетным семьям, удостоенным в соответствии с указом президента России орденами и медалями "Родительская Слава".
В частности, ордена "Родительская слава" удостоены три семьи: Кулешовы, воспитывающие восьмерых детей, Роговы, у которых 10 детей, и Садовские, в семье которых семеро детей. Еще 15 семей получили медаль ордена "Родительская слава".
"Труд родителей очень важен и почетен. Когда воспитывают одного-двух детей - это уже большая задача и большой труд, но когда воспитывают 7-8-10 детей, и воспитывают замечательно, вкладывают свою душу, таланты, любовь к детям, когда вырастает замечательное поколение, настоящие граждане нашей страны - это не просто труд, это героизм. За это государство награждает орденами и медалями. Поздравляю вас с высокими наградами, они заслужены вами", - сказал Собянин, открывая церемонию.
Он отметил, что в Москве в последние годы появляется "мода на многодетность" - количество многодетных семей увеличилось в два раза, а число отучающихся в Московских детсадах и школах возросло до 1,5 миллиона.
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"Это абсолютный рекорд за всю историю. Для города это здорово, но и накладывает обязательства: нужно строить детсады, школы, поликлиники, благоустраивать дворы, парки, скверы, игровые площадки, думать о подрастающем поколении. Мы делаем это с большим удовольствием, для нас это приоритет", - добавил градоначальник.
Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года. Им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тысяч рублей.
Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом от 7 сентября 2010 года, ею награждаются семьи, где родители или усыновители воспитывают 4 и более детей.
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