Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии Дня матери , который отмечается в последнее воскресенье ноября, вручил награды московским многодетным семьям, удостоенным в соответствии с указом президента России орденами и медалями "Родительская Слава".

В частности, ордена "Родительская слава" удостоены три семьи: Кулешовы, воспитывающие восьмерых детей, Роговы, у которых 10 детей, и Садовские, в семье которых семеро детей. Еще 15 семей получили медаль ордена "Родительская слава".

"Труд родителей очень важен и почетен. Когда воспитывают одного-двух детей - это уже большая задача и большой труд, но когда воспитывают 7-8-10 детей, и воспитывают замечательно, вкладывают свою душу, таланты, любовь к детям, когда вырастает замечательное поколение, настоящие граждане нашей страны - это не просто труд, это героизм. За это государство награждает орденами и медалями. Поздравляю вас с высокими наградами, они заслужены вами", - сказал Собянин, открывая церемонию.

Он отметил, что в Москве в последние годы появляется "мода на многодетность" - количество многодетных семей увеличилось в два раза, а число отучающихся в Московских детсадах и школах возросло до 1,5 миллиона.

"Это абсолютный рекорд за всю историю. Для города это здорово, но и накладывает обязательства: нужно строить детсады, школы, поликлиники, благоустраивать дворы, парки, скверы, игровые площадки, думать о подрастающем поколении. Мы делаем это с большим удовольствием, для нас это приоритет", - добавил градоначальник.

Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года. Им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тысяч рублей.