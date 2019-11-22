МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом. Об этом она поделилась с Aftonbladet.
По ее словам, имидж Швеции все чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
"Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда", — сообщила Линде.
Она заявила, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции.
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"Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые, на самом деле, случаются", — добавила министр.
Анн Линде возглавила шведский МИД в сентябре этого года. Ранее она посещала Россию, будучи министром внешней торговли.
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