МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

По ее словам, имидж Швеции все чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.

"Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда", — сообщила Линде.

"Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые, на самом деле, случаются", — добавила министр.