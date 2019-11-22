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РИА Новости

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

18:04 22.11.2019 (обновлено: 19:26 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Стокгольм. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом. Об этом она поделилась с Aftonbladet.
По ее словам, имидж Швеции все чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
"Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда", — сообщила Линде.
Она заявила, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции.
Сотрудник шведской полиции на вокзале в Стокгольме показывает дорогу мигрантам. Архивное фото
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"Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые, на самом деле, случаются", — добавила министр.
Анн Линде возглавила шведский МИД в сентябре этого года. Ранее она посещала Россию, будучи министром внешней торговли.
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Анн Линде (МИД Швеции)МИД ШвецииШвецияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наконец-то начинает доходить до них,что они допустили к себе монстра в лице мигрантов.
22 ноября, 18:58
Олег 84
18421202
Просто россияне их жалеют. Потому что в последний раз, когда мы к ним приезжали - те две недели искали какую-то подводную лодку! Так зачем напрягать шведов!?
22 ноября, 19:08
Дмитрий
113720006
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