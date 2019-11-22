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РИА Новости

Медведев в субботу встретится с Кадыровым

18:00 22.11.2019 (обновлено: 18:27 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГОРКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что в субботу встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, он планирует обсудить с руководителем региона проблему ликвидации блокпостов на границах республик Северного Кавказа.
"Завтра, кстати, я встречаюсь с руководителем вашей республики, мы с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым) тоже поговорим об этом", - сказал Медведев на встрече с активом партии "Единая Россия" в четверг, отвечая на вопрос представителя Чечни, касающийся блокпостов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Медведев признал, что проблема существует, но над ее решением работают. "Мы стараемся все-таки двигаться в этом направлении, может быть не так быстро, как хотелось бы жителям региона в целом и Чеченской республики, и Дагестана, и некоторых других республик... Но мы двигались и дальше будем двигаться в этом направлении", - добавил он.
Кадыров ранее заявил, что на Северном Кавказе необходимо избавиться от блокпостов на административных границах. Он подчеркнул, что "Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты", и отметил, что озвучил это предложение на форуме СМИ СКФО.
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Дмитрий МедведевРамзан КадыровРоссияПолитика
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