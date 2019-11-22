Медведев в субботу встретится с Кадыровым

"Завтра, кстати, я встречаюсь с руководителем вашей республики, мы с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым) тоже поговорим об этом", - сказал Медведев на встрече с активом партии "Единая Россия" в четверг, отвечая на вопрос представителя Чечни, касающийся блокпостов.

Медведев признал, что проблема существует, но над ее решением работают. "Мы стараемся все-таки двигаться в этом направлении, может быть не так быстро, как хотелось бы жителям региона в целом и Чеченской республики, и Дагестана, и некоторых других республик... Но мы двигались и дальше будем двигаться в этом направлении", - добавил он.