Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
Один из членов ЕР предложил закрепить понятие "неполный рабочий день" для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат.
Медведев предположил, что идею четырехдневки можно трансформировать в предложение коллеги по партии.
По его словам, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа.
"Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе", — отметил он.
В целом Медведев не поддержал идею закрепить в Трудовом кодексе "неполный рабочий день".
Он отметил, что это понятие есть в законодательстве, но по-разному трактуется в зависимости от формы трудовых отношений, от трудового договора.
"Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня, и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день", — сказал Медведев.
По его словам, в этом вопросе "должна быть гибкость".