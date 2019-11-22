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РИА Новости

Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

17:58 22.11.2019 (обновлено: 18:55 22.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
Один из членов ЕР предложил закрепить понятие "неполный рабочий день" для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат.
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Депутаты договорились с Медведевым обсудить "четырехдневку" в 2020 году
Медведев предположил, что идею четырехдневки можно трансформировать в предложение коллеги по партии.
По его словам, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа.
"Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе", — отметил он.
В целом Медведев не поддержал идею закрепить в Трудовом кодексе "неполный рабочий день".
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
14 ноября, 16:59Культура
Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели
Он отметил, что это понятие есть в законодательстве, но по-разному трактуется в зависимости от формы трудовых отношений, от трудового договора.

"Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня, и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день", — сказал Медведев.

По его словам, в этом вопросе "должна быть гибкость".
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну надоел он уже своими пустыми фантазиями. Обломовщина. Кто бы его уже остановил?
22 ноября, 19:01
Владимир Белогорский
166023113
Что бы Медведев не сделал и не сказал "стадо визгунов" будет это грязью поливать.. В России сейчас есть 15 рабочих дней сутки через двое....Главное нести любую ахинею.. и накручивать лайки пож эти бредом
22 ноября, 18:52
Вестник С Полей
124012156
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