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РИА Новости

Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее

17:55 22.11.2019
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© AFP 2019 / Mohamed DahirПират
Пират
© AFP 2019 / Mohamed Dahir
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство нефти и газа.
Пираты напали на грузовое судно и похитили семерых членов экипажа. Американская компания ExxonMobil сообщила, что грузовое судно Warden, зафрахтованное у компании Swire, атаковали в среду в территориальных водах.
Всего в команде были 15 человек. Среди них - граждане ЮАР, Филиппин, Сербии и Камеруна.
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