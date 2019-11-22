МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство нефти и газа.
Пираты напали на грузовое судно и похитили семерых членов экипажа. Американская компания ExxonMobil сообщила, что грузовое судно Warden, зафрахтованное у компании Swire, атаковали в среду в территориальных водах.
Всего в команде были 15 человек. Среди них - граждане ЮАР, Филиппин, Сербии и Камеруна.
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