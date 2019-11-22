Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ

Итальянка оказалась одной из участниц тройного ДТП, произошедшего в понедельник в районе города Tревизо. Прибывшие на место полицейские с удивлением установили, что на имя 77-летней женщины никаких следов документов на право вождения в базе данных не было. Сама она пыталась убедить стражей порядка, что ее права действительно существовали, но оказались просрочены.

Женщине повезло, что вождение автомобиля без прав несколько лет назад в Италии перестало быть уголовным преступлением. Штраф за подобное нарушение может доходить до 30 тысяч евро. Нарушительница же должна будет заплатить 5110 евро, а ее машина уже попала под арест. Тем не менее, пожилая женщина намерена доказать свою невиновность и обещать привезти свое водительское удостоверение в полицию города Удине.