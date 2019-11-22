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РИА Новости

Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ

17:54 22.11.2019
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© AP Photo / Paolo SantaluciaИтальянская полиция
Итальянская полиция
© AP Photo / Paolo Santalucia
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Жительница провинции Порденоне на севере Италии была оштрафована на 5 тысяч евро полицией, установившей, что пожилая женщина полвека водила машину без прав, сообщает местное издание il Gazzettino.
Итальянка оказалась одной из участниц тройного ДТП, произошедшего в понедельник в районе города Tревизо. Прибывшие на место полицейские с удивлением установили, что на имя 77-летней женщины никаких следов документов на право вождения в базе данных не было. Сама она пыталась убедить стражей порядка, что ее права действительно существовали, но оказались просрочены.
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Женщине повезло, что вождение автомобиля без прав несколько лет назад в Италии перестало быть уголовным преступлением. Штраф за подобное нарушение может доходить до 30 тысяч евро. Нарушительница же должна будет заплатить 5110 евро, а ее машина уже попала под арест. Тем не менее, пожилая женщина намерена доказать свою невиновность и обещать привезти свое водительское удостоверение в полицию города Удине.
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