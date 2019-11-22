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РИА Новости

Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова

17:57 22.11.2019 (обновлено: 17:58 22.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
АЛЕКСАНДРИЯ (США), 22 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Экстрадированный в США из Израиля российский программист Алексей Бурков чувствует себя хорошо, заявил журналистам его адвокат Грегори Стэмбо.
"Он в хорошем настроении", - сказал он. На вопрос, есть ли у Буркова какие-либо сложности медицинского характера, Стэмбо ответил: "Мне такого не известно".
Бурков появился в суде в зеленой арестантской робе. Он пользовался услугами переводчика, но на вопросы судьи отвечал односложно по-английски.
Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в США.
Алексей Бурков
20 ноября, 05:11
Сотрудники посольства в США посетили экстрадированного из Израиля Буркова
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