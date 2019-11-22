Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова

"Он в хорошем настроении", - сказал он. На вопрос, есть ли у Буркова какие-либо сложности медицинского характера, Стэмбо ответил: "Мне такого не известно".

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в США.