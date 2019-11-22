Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T19:11+0300
https://ria.ru/20191122/1561486469.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153331/33/1533313367_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_84aa56ae38f81dfae64623dcf22786ce.jpg
РИА Новости

Россияне рассказали о самых нелепых покупках в "черную пятницу"

17:47 22.11.2019 (обновлено: 19:11 22.11.2019)
18988
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка в ювелирном магазине в ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок в "черную пятницу"
Девушка в ювелирном магазине в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок в черную пятницу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка в ювелирном магазине в ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок в "черную пятницу". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, какие наиболее нелепые покупки случалось делать россиянам в "черную пятницу" — традиционный день распродаж.
В опросе приняли участие более двух тысяч человек из 12 крупных городов России.
Акция Черная пятница
21 ноября, 13:30Туризм
Путешественники рассказали, планируют ли покупать туры в "черную пятницу"
"Жалеют обычно больше всего о повторной технике, одежде меньшего размера, карнавальных костюмах и секс-игрушках, а в список нелепых и необдуманных покупок попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавилка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток", — говорится в исследовании.
Как свидетельствуют результаты опроса, заранее к распродажам никто не готовится, но 60 процентов респондентов все же просматривают выгодные предложения в интернете, а 41 процент готовы потратить на распродажах более десяти тысяч рублей.
В исследовании отмечается, что в акциях "черной пятницы" участвуют 63 процента россиян, но мужчин они интересуют меньше. Особенно любят распродажи жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. При этом к спонтанным тратам наиболее склонны женщины.
В последний четверг ноября в США отмечают один из важнейших праздников — День благодарения. За ним следует "черная пятница" — день массовых распродаж, с которого начинается традиционный рождественский сезон. В Штатах "черная пятница" настолько популярна, что многие работники даже берут в этот день отгул.
В этом году акция приходится на 29 ноября, однако в некоторые российские магазины начнут предлагать выгодные скидки уже в начале следующей недели.
Ноутбук
12 ноября, 12:55Россия-Китай: Главное
Объем распродаж в "День холостяков" на Tmall превысил $38 млрд
71515130
Обсудить 3
Черная пятницаРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Прокуратура назвала причину ЧП с автомобилем в Пензе
Стокгольм
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Инсульт
Новосибирские ученые создали лекарство для лечения инсульта
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал о проблемах со здоровьем после похудения
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Стоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
Пользователей Сети рассмешил котенок, исполнивший "лунную походку"
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Полицейский
Отец детей-"узников" из Усть-Катава прокомментировал ситуацию
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Астероид над Землей
"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния