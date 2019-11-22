Россияне рассказали о самых нелепых покупках в "черную пятницу"

Девушка в ювелирном магазине в ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок в "черную пятницу". Архивное фото

Девушка в ювелирном магазине в ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок в "черную пятницу"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, какие наиболее нелепые покупки случалось делать россиянам в Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, какие наиболее нелепые покупки случалось делать россиянам в "черную пятницу" — традиционный день распродаж.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек из 12 крупных городов России.

"Жалеют обычно больше всего о повторной технике, одежде меньшего размера, карнавальных костюмах и секс-игрушках, а в список нелепых и необдуманных покупок попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавилка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток", — говорится в исследовании.

Как свидетельствуют результаты опроса, заранее к распродажам никто не готовится, но 60 процентов респондентов все же просматривают выгодные предложения в интернете, а 41 процент готовы потратить на распродажах более десяти тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что в акциях "черной пятницы" участвуют 63 процента россиян, но мужчин они интересуют меньше. Особенно любят распродажи жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. При этом к спонтанным тратам наиболее склонны женщины.

В последний четверг ноября в США отмечают один из важнейших праздников — День благодарения. За ним следует "черная пятница" — день массовых распродаж, с которого начинается традиционный рождественский сезон. В Штатах "черная пятница" настолько популярна, что многие работники даже берут в этот день отгул.