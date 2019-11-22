Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину

АЛЕКСАНДРИЯ (США), 22 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский гражданин Алексей Бурков, которого обвиняют в США в кибермошенничестве, заявил в суде через адвоката о невиновности, передает корреспондент РИА Новости.
"Обвиняемый отказался от формального зачтения обвинения и через адвоката заявил о своей невиновности", - заявил судья Ти Эс Эллиот.
Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в США.
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