Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"

"Я из этого чата живым не уйду", - смеясь, ответил Медведев в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее в ходе встречи с активом ЕР, предложив для начала добавить в чат других "товарищей", в том числе Турчака, который мог бы выступать в этом чате качестве его заместителя.

"Но идея неплохая - сделать постоянно действующий ресурс для обмена информацией... Чат - это неплохая идея. Надо будет просто какую-то сделать рабочую группу, которая все это будет отслеживать, анализировать, по наиболее важным вопросам докладывать в генсовет и в случае необходимости - мне лично", - уже серьезно добавил он.

"Давайте мы, во-первых, все-таки сделаем чат, как сказал наш коллега, и опробуем это общение. Оно ведь нужно не только, чтобы мне что-то написать или сказать, хотя это тоже нормально, но и просто чтобы вы друг другу написали. Вот эти практики местные точно могут быть очень полезными; зачастую просто какие-то оригинальные мысли появляются, и ими нужно делиться. Мы это сделаем, ну и такие встречи продолжим, и не только в Москве - договорились уже, что проведем на выезде один из высших форумов партии, встречи в таком формате тоже будем продолжать", - заверил Медведев.