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РИА Новости

Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"

17:45 22.11.2019 (обновлено: 09:22 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал хорошей идеей предложение создать общий чат партии в одном из мессенджеров для обсуждения насущных проблем, однако посчитал, что он оттуда "живым не уйдет", и предложил вступить в этот чат секретарю генсовета партии Андрею Турчаку.
"Я из этого чата живым не уйду", - смеясь, ответил Медведев в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее в ходе встречи с активом ЕР, предложив для начала добавить в чат других "товарищей", в том числе Турчака, который мог бы выступать в этом чате качестве его заместителя.
"Но идея неплохая  - сделать постоянно действующий ресурс для обмена информацией... Чат - это неплохая идея. Надо будет просто какую-то сделать рабочую группу, которая все это будет отслеживать, анализировать, по наиболее важным вопросам докладывать в генсовет  и в случае необходимости - мне лично", - уже серьезно добавил он.
В завершение встречи председатель ЕР отметил, что встречается с представителями первичных отделений гораздо реже, чем с руководителями высших органов партии.
"Давайте мы, во-первых, все-таки сделаем чат, как сказал наш коллега, и опробуем это общение. Оно ведь нужно не только, чтобы мне что-то написать или сказать, хотя это тоже нормально, но и просто чтобы вы друг другу написали. Вот эти практики местные точно могут быть очень полезными; зачастую просто какие-то оригинальные мысли появляются, и ими нужно делиться. Мы это сделаем, ну и такие встречи продолжим, и не только в Москве - договорились уже, что проведем на выезде один из высших форумов партии, встречи в таком формате тоже будем продолжать", - заверил Медведев.
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
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