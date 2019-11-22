В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Cянган Минбао".
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что сотрудники аэропорта Гонконга обнаружили в багаже у иностранного гражданина семь гильз от резиновых пуль и дымовых снарядов. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хранении боеприпасов без лицензии.
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По данным газеты "Сянган Минбао", задержанным оказался 30-летний гражданин России. Адвокат заявил, что россиянин не участвовал в протестах, гильзы подобрал на улице, где проходили демонстрации, и хотел взять с собой в качестве сувениров. Это преступление, по словам защиты, произошло из-за любопытства мужчины и незнания законов Гонконга.
Сообщается, что на состоявшемся в пятницу судебном заседании судья принял во внимание тот факт, что мужчина совершил преступление из-за незнания закона, и назначил штраф в размере 3 тысяч гонконгских долларов (381 доллар США).
РИА Новости пока не получило подтверждения этой информации от генконсульства России в Гонконге.
Полиция Гонконга призывает всех жителей и гостей города ни в коем случае не подбирать на улицах гильзы, так как незаконное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов грозит штрафом до 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов) или тюремным заключением сроком до 14 лет.