В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Cянган Минбао"

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что сотрудники аэропорта Гонконга обнаружили в багаже у иностранного гражданина семь гильз от резиновых пуль и дымовых снарядов. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хранении боеприпасов без лицензии.

По данным газеты "Сянган Минбао", задержанным оказался 30-летний гражданин России. Адвокат заявил, что россиянин не участвовал в протестах , гильзы подобрал на улице, где проходили демонстрации, и хотел взять с собой в качестве сувениров. Это преступление, по словам защиты, произошло из-за любопытства мужчины и незнания законов Гонконга.

Сообщается, что на состоявшемся в пятницу судебном заседании судья принял во внимание тот факт, что мужчина совершил преступление из-за незнания закона, и назначил штраф в размере 3 тысяч гонконгских долларов (381 доллар США).

РИА Новости пока не получило подтверждения этой информации от генконсульства России в Гонконге.