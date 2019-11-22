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РИА Новости

Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме

17:41 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи со стрельбой в Сухуме, в результате которой погибли три человек, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, три человека погибли и три пострадали.
"Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности в связи со стрельбой в Сухуме. Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент весь личный состав МВД поднят по тревоге.
"Все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", - уточнили в пресс-службе.
Хаджимба потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность преступникам скрыться за пределами республики.
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