Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме

СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи со стрельбой в Сухуме , в результате которой погибли три человек, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, три человека погибли и три пострадали.

"Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности в связи со стрельбой в Сухуме. Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент весь личный состав МВД поднят по тревоге.

"Все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", - уточнили в пресс-службе.