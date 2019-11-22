На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев

"Завтра будет основное заседание. Будем обсуждать вопросы жизни нашей партии, тех проектов, которые мы ведем, тех дел, которыми мы с вами совместно занимаемся, будем обсуждать, как нам готовиться к выборам, включая, естественно, выборы в ГД", - сказал Медведев в ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии "Единая Россия".