На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На съезде "Единой России", который состоится в субботу, будет обсуждаться подготовка к выборам, в том числе, к думской кампании, сообщил премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Завтра будет основное заседание. Будем обсуждать вопросы жизни нашей партии, тех проектов, которые мы ведем, тех дел, которыми мы с вами совместно занимаемся, будем обсуждать, как нам готовиться к выборам, включая, естественно, выборы в ГД", - сказал Медведев в ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии "Единая Россия".
В субботу "Единая Россия" проведет свой 19-й съезд в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.