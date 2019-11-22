Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T17:33+0300
https://ria.ru/20191122/1561485764.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156139/69/1561396934_0:46:2978:1721_1036x0_80_0_0_be0e1a2f6ac9299fb151529543b23529.jpg
РИА Новости

На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев

17:33 22.11.2019
11
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На съезде "Единой России", который состоится в субботу, будет обсуждаться подготовка к выборам, в том числе, к думской кампании, сообщил премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Завтра будет основное заседание. Будем обсуждать вопросы жизни нашей партии, тех проектов, которые мы ведем, тех дел, которыми мы с вами совместно занимаемся, будем обсуждать, как нам готовиться к выборам, включая, естественно, выборы в ГД", - сказал Медведев в ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии "Единая Россия".
В субботу "Единая Россия" проведет свой 19-й съезд в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
14:06
ЕР может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов
100001
Обсудить 0
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "возвращению Крыма"
Кадр из сериала Теория большого взрыва
Умерла актриса из "Теории Большого взрыва" Джейн Гэллоуэй Хейтц
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Власти Удмуртии усилят меры поддержки многодетных семей в 2020 году
Курительная комната
Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Путин назвал главные задачи российской оборонки
П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
Сенатор оценил идею вернуться к ограничениям продажи алкоголя до 21 года
Лекарства
Список лекарств, за отсутствие которых полагается компенсация, расширят
Андрей Турчак на XVIII Съезде партии Единая Россия
Турчак назвал задачу "Единой России" на думских выборах 2021 года
Кадры задержания исламистов
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В вопросе медсправок для водителей не допустят абсурда, заявил Песков
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах
Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак
"Единая Россия" переформатирует работу генсовета и исполкома партии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39СМИ: Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
17:05МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
17:04В Колумбии три человека погибли во время протестов
Лента новостейМолния