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РИА Новости

В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков

17:27 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Практикующие специалисты должны прийти в университеты, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
Он отметил, что встречался с ректорами университетов, обсуждалось в том числе педагогическое образование. По словам Котюкова, хочется, чтобы детей учили лучшие учителя, какие только есть. Нужно предоставить выбирающим это направление возможность учиться по лучшим образовательным программам.
"Мы договорились, что будем говорить не о педагогических вузах, а о педагогическом образовании, потому что сегодня в классических университетах большее количество учится ребят, чем в педагогических университетах", - сказал Котюков на общероссийском форуме "Россия студенческая".
Он отметил, что в вузах нужна серьезная практика. Например, говоря с ректором Политехнического университета о подготовке по инженерным специальностям, министр отметил, что нужно, чтобы в университет пришли практикующие специалисты.
"Мы также сегодня сказали, что и в педагогическом образовании должны быть учителя из школ, которые смогут привнести в это образование практическую составляющую, расскажут свои примеры - как вести урок, как готовиться", – добавил он.
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УниверситетыМихаил КотюковРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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