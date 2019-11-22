В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Практикующие специалисты должны прийти в университеты, заявил министр науки и высшего образования Практикующие специалисты должны прийти в университеты, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков

Он отметил, что встречался с ректорами университетов, обсуждалось в том числе педагогическое образование. По словам Котюкова, хочется, чтобы детей учили лучшие учителя, какие только есть. Нужно предоставить выбирающим это направление возможность учиться по лучшим образовательным программам.

"Мы договорились, что будем говорить не о педагогических вузах, а о педагогическом образовании, потому что сегодня в классических университетах большее количество учится ребят, чем в педагогических университетах", - сказал Котюков на общероссийском форуме "Россия студенческая".

Он отметил, что в вузах нужна серьезная практика. Например, говоря с ректором Политехнического университета о подготовке по инженерным специальностям, министр отметил, что нужно, чтобы в университет пришли практикующие специалисты.