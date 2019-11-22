Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич

БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Россия не делает Сербии подарки, но дает хорошую цену, обе страны связаны дружбой и стремятся к хорошим и доверительным отношениям, заявил сербский президент Россия не делает Сербии подарки, но дает хорошую цену, обе страны связаны дружбой и стремятся к хорошим и доверительным отношениям, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью немецкому еженедельнику Spiegel

Ранее Вучич подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношении к России.

"У русских есть свои интересы, а у нас - свои. Русские не делают нам подарки, но дают хорошую цену", - сказал Вучич в интервью, добавив, что Белград поддерживает "ясные и честные отношения" с Москвой.

"Мы хотим углублять хорошие и доверительные отношения. Но, конечно, Сербия хочет демонстрировать, что она является независимой страной и намерена охранять свой военный нейтралитет. Мы ответственно и серьезно относимся к нынешней ситуации", - заявил сербский лидер.