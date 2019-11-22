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РИА Новости

Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич

17:21 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Россия не делает Сербии подарки, но дает хорошую цену, обе страны связаны дружбой и стремятся к хорошим и доверительным отношениям, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью немецкому еженедельнику Spiegel.
Ранее Вучич подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношении к России.
"У русских есть свои интересы, а у нас - свои. Русские не делают нам подарки, но дают хорошую цену", - сказал Вучич в интервью, добавив, что Белград поддерживает "ясные и честные отношения" с Москвой.
"Мы хотим углублять хорошие и доверительные отношения. Но, конечно, Сербия хочет демонстрировать, что она является независимой страной и намерена охранять свой военный нейтралитет. Мы ответственно и серьезно относимся к нынешней ситуации", - заявил сербский лидер.
По словам Вучича, сербы и русские "остаются дружественными народами". В Белграде готовы к хорошим отношениям и надеются, что и Россия тоже готова к ним, добавил он.
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