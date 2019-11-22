Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе

АФИНЫ, 22 ноя – РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что без одобрения Константинопольского патриарха Варфоломея не поедет на собор предстоятелей православных церквей, который предложил собрать в Иордании патриарх Иерусалимский Феофил, сообщила афинская архиепископия.

Иероним в пятницу встретился с послом США в Греции Джеффри Пайеттом , который приехал лично поблагодарить главу Элладской православной церкви с признанием "автокефалии" раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

После встречи журналисты спросили Иеронима об инициативе патриарха Иерусалимского. Иероним сказал, что не может ответить, так как не знает, известно ли патриарху Константинопольскому о предложении.

"Не каждый может созвать всеправославную встречу. Это прерогатива Вселенского патриарха… Если Вселенский патриарх нас позовет, мы не скажем "нет", если любой другой церковный деятель нас позовет, я скажу "нет", - сказал архиепископ.

Феофил накануне предложил созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире после решения Варфоломея признать раскольников и созданную ими ПЦУ. В Московском патриархате поддержали предложение, заявив, что "альтернативы началу прямого диалога нет".