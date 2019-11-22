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Религия и мировоззрение
2019-11-22T17:21+0300
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РИА Новости

Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе

17:21 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АФИНЫ, 22 ноя – РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что без одобрения Константинопольского патриарха Варфоломея не поедет на собор предстоятелей православных церквей, который предложил собрать в Иордании патриарх Иерусалимский Феофил, сообщила афинская архиепископия.
Иероним в пятницу встретился с послом США в Греции Джеффри Пайеттом, который приехал лично поблагодарить главу Элладской православной церкви с признанием "автокефалии" раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
После встречи журналисты спросили Иеронима об инициативе патриарха Иерусалимского. Иероним сказал, что не может ответить, так как не знает, известно ли патриарху Константинопольскому о предложении.
"Не каждый может созвать всеправославную встречу. Это прерогатива Вселенского патриарха… Если Вселенский патриарх нас позовет, мы не скажем "нет", если любой другой церковный деятель нас позовет, я скажу "нет", - сказал архиепископ.
Патриарх Александрийский Феодор II
12 ноября, 15:19Религия и мировоззрение
Признание ПЦУ другими Церквами может продолжиться, считает эксперт
Феофил накануне предложил созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире после решения Варфоломея признать раскольников и созданную ими ПЦУ. В Московском патриархате поддержали предложение, заявив, что "альтернативы началу прямого диалога нет".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениеАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)АфиныСШАрелигияВ мире
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